«Миннесота» подписала с Джеком Джонсоном просмотровый контракт. У 38-летнего защитника 1228 матчей в НХЛ и 342 очка

Джек Джонсон подписал с «Миннесотой» просмотровый контракт.

38-летний защитник в прошлом регулярном сезоне провел 41 матч за «Коламбус», отметившись 6 результативными передачами.

Всего за карьеру Джонсон провел 1228 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ , набрав 342 (77+265) очка. Он провел 19 сезонов в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес », «Коламбус », «Питтсбург », «Рейнджерс», «Колорадо» и «Чикаго».

В розыгрышах Кубка Стэнли на счету Джонсона 57 матчей и 21 (5+16) очко. В 2022 году он стал обладателем трофея в составе «Колорадо».