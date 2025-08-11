«Миннесота» подписала с Джеком Джонсоном просмотровый контракт. У 38-летнего защитника 1228 матчей в НХЛ и 342 очка
Джек Джонсон подписал с «Миннесотой» просмотровый контракт.
38-летний защитник в прошлом регулярном сезоне провел 41 матч за «Коламбус», отметившись 6 результативными передачами.
Всего за карьеру Джонсон провел 1228 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 342 (77+265) очка. Он провел 19 сезонов в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Коламбус», «Питтсбург», «Рейнджерс», «Колорадо» и «Чикаго».
В розыгрышах Кубка Стэнли на счету Джонсона 57 матчей и 21 (5+16) очко. В 2022 году он стал обладателем трофея в составе «Колорадо».
