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Голдобин о роли тренера: «Устаешь очень сильно! Думал, тренировать – легкая работа, а оказалось, что после часа льда с детьми очень устаешь»

Николай Голдобин рассказал о том, как попробовал себя в роли тренера.

– В межсезонье я организовывал хоккейный лагерь для детей. Это был мой первый опыт в такого рода мероприятиях. Но все прошло классно.

Родители счастливы, дети остались в восторге. Все получили массу удовольствия. Никто не остался без подарков. Для меня это тоже опыт. Мне все тоже очень понравилось.

– А в роли кого выступал? Организатора? Тренера?

– Да, организатора и тренера.

Но там были и другие тренеры, которые больше занимались с ребятами. Я просто подключался, что-то подсказывал, помогал, поддерживал, подбадривал.

– И как тебе в роли тренера?

– Круто! Необычно! Устаешь очень сильно! Я думал, тренировать – легкая работа, а оказалось, что после часа льда с детьми очень устаешь.

– Получается после окончания игровой карьеры стоит ждать тебя на тренерском мостике?

– Пока не думал об этом. Но взрослых вряд ли буду тренировать, а детей – да, с удовольствием, – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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