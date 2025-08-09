Михаил Зислис: «Голдобин может остаться в «Спартаке», но все косвенные признаки указывают, что регулярный чемпионат он начнет в другой команде»
Михаил Зислис заявил, что Николай Голдобин может покинуть «Спартак».
Ранее сообщалось, что 29-летним форвардом интересуется «Шанхай».
В прошлом сезоне Голдобин набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 12 (3+9) баллов за 12 матчей в Кубке Гагарина.
«Голдобин еще может остаться в «Спартаке», но пока все косвенные признаки указывают на то, что регулярный чемпионат он начнет в составе другой команды», – написал в соцсетях журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Авангард» и «Автомобилист» ведут борьбу за Ружичку. Форвард покинет «Спартак» (Михаил Зислис)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
