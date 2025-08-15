Песков на вопрос, обсудят ли Путин и Трамп возвращение российских спортсменов: «Вряд ли»
Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин и Дональд Трамп не обсудят спорт.
Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.
– На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа могут ли быть затронуты вопросы возвращения российского спорта на международную арену?
– Вряд ли, – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
