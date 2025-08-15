21

Песков на вопрос, обсудят ли Путин и Трамп возвращение российских спортсменов: «Вряд ли»

Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин и Дональд Трамп не обсудят спорт.

Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

– На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа могут ли быть затронуты вопросы возвращения российского спорта на международную арену?

– Вряд ли, – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
