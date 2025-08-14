Плющев о Ливо: «Слишком дорогой игрок для «Салавата» на сегодня. Клубу нужно было просто об этом заявить»
Владимир Плющев высказался о причинах ухода Джоша Ливо из «Салавата».
Сегодня уфимский клуб объявил о расторжении контракта с MVP минувшего Фонбет чемпионата КХЛ по обоюдному согласию сторон.
Зарплата Ливо по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон. Сообщалось, что он заключит соглашение с «Трактором».
«А что тут комментировать? Человек ушел и уже вроде как принял предложение от челябинского «Трактора».
Я давал на эту тему комментарий, думаю, что здесь обе стороны лукавили по поводу этой ситуации, которая закрутилась.
А вообще, на сегодняшний день Ливо – слишком дорогой игрок для «Салавата», нужно было просто об этом сказать и заявить», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
