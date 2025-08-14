Фетисов о канадских тренерах в КХЛ: «Я за конкуренцию, если специалисты высокого уровня. У них свои методики»
Вячеслав Фетисов не против канадских тренеров во главе клубов КХЛ.
На данный момент главными тренерами в лиге работают канадцы Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай»).
– Как считаете, не помешает ли приезд канадских тренеров развитию отечественных специалистов?
– Я за конкуренцию, если специалисты высокого уровня. Я знаю, как работают канадские тренеры. Их приезд в КХЛ можно только приветствовать.
Посмотрим, что они сделают. У них есть свои методики. Так что ничего плохого в этом я не вижу, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
