5

Михайлов о канадских специалистах в КХЛ: «Скажу как тренер: мы теряем свою самобытность»

Борис Михайлов высказался о канадских тренерах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

На данный момент главными тренерами в лиге работают канадцы Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай»). 

«Не могу ничего особенного про него сказать, поскольку его не знаю. Если спросите, доволен ли я приглашением Галлана, то отвечу, что выбирает руководство. В конце концов, это не российский клуб.

Как коллеге могу пожелать ему удачи. В предстоящем сезоне в КХЛ будут работать сразу четыре канадца? Как профессиональный тренер скажу, что мы теряем свою самобытность», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
