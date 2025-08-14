  • Спортс
  Плющев о словах Пулккинена: «Не первая проститутка, которая берет деньги, а потом кричит: «Извините, я не хотел. И вообще я хороший»
Плющев о словах Пулккинена: «Не первая проститутка, которая берет деньги, а потом кричит: «Извините, я не хотел. И вообще я хороший»

Владимир Плющев критически высказался о заявлении Теему Пулккинена.

Финский форвард, выступавший за минское и московское «Динамо», «Локомотив», «Трактор» и «Куньлунь», принес извинения через финские СМИ за игру в КХЛ.

– Как относитесь к заявлению Пулккинена, который в западной прессе извинился за игру в России?

– Это не первая проститутка, которая берет деньги, а потом кричит: «Извините, я не хотел, мне не нравилось подходить к кассе, расписываться в контракте и получать зарплату. И вообще я очень хороший». Здесь ничего удивительного нет.

У нас были и тренеры, которые приезжали в Россию, работали, улыбались, а потом уезжали к себе домой и писали книги, в которых выливали грязь на Россию. Так что ничего удивительного в его поведении нет, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Пулккинен извинился за игру в КХЛ: «Жалею о своем выборе. Деньги были главной мотивацией»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Главные новости
