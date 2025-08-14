Депутат Свищев о словах Пулккинена: «Если в КХЛ тебе было так плохо, верни зарплату. Те иностранцы, кто действительно любит Россию, остаются, меняют гражданство, образуют семьи»

Дмитрий Свищев призвал Теему Пулккинена вернуть деньги, заработанные в КХЛ.

Финский форвард, выступавший за минское и московское «Динамо», «Локомотив», «Трактор» и «Куньлунь», принес извинения через финские СМИ за игру в КХЛ.

«А разве были какие-то иллюзии по поводу характера финнов? Большинство иностранных спортсменов приезжают в Россию, потому что здесь хорошие контракты хорошим игрокам.

Пулккинен неплохо играл в КХЛ, и чего же он начал хаять нас теперь? Те спортсмены, кто действительно любит Россию, остаются у нас, меняют гражданство, образуют семьи здесь.

Пулккинен как только уехал из России, начал извиняться перед своими за игру в КХЛ. Если тебе было так плохо и ты раскаиваешься, тогда верни зарплату, премии, которые получал, работая в России.

Отдай эти средства на помощь нуждающимся детям. Вот это я понимаю извинения. Иначе заявление Пулккинена выглядит несерьезно», – сказал депутат Госдумы.

Пулккинен извинился за игру в КХЛ: «Жалею о своем выборе. Деньги были главной мотивацией»