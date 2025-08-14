Губерниев об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «Скандинавское лицемерие. Он был без работы, его позвали, отмыли, как пса Шарика. Живет на наши бабки и в колодец плюет»

Дмитрий Губерниев призвал Теему Пулккинена вернуть деньги, заработанные в КХЛ.

Финский форвард, выступавший за минское и московское «Динамо», «Локомотив», «Трактор» и «Куньлунь», принес извинения через финские СМИ за игру в КХЛ .

«Вот зачем мы это все обсуждаем? Он, как и положено лицемеру, сказал об этом, получив у нас все деньги. Но если тебе настолько западло, то хорошо: отдай эти деньги на благотворительность, еще куда‑нибудь, верни в Россию или в детские финские дома, я не знаю…

То есть, ты эти деньги прожираешь, ты был без работы, тебе позвали, отмыли, «очистили от очисток», как пса Шарика, а теперь ты что‑то рассказываешь. Ну это лицемерие, к которому мы привыкли.

Нормальное скандинавское лицемерие, поэтому все в порядке. Это не новость. Была бы новость, если бы он нас поблагодарил. Поэтому все нормально – живет на наши бабки и в колодец плюет. Все хорошо», – сказал комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев.