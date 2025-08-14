Никита Щитов заявил, что доходность «Вашингтона» зависит от Александра Овечкина.

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету Овечкина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

«Доходность «Вашингтона » во многом зависит от Овечкина. Сколько внимания он привлек в прошлом сезоне? Весь мир следил, когда он побьет рекорд Гретцки.

Конечно, все будут стремиться посетить его матчи и увидеть живую легенду», – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов.