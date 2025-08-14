  • Спортс
1

Серавалли о будущем Рословика: «Почему не «Ванкувер»? Это было бы логично. У «Торонто» все непросто с потолком зарплат»

Фрэнк Серавалли не исключает переход Джека Рословика в «Ванкувер».

28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, 9 игр и 4 (1+3) балла в плей-офф. 

Кэпхит Рословика по прошлому контракту составлял 2,8 миллиона долларов. По данным PuckPedia, у «Торонто» остается около 1,92 млн под потолком зарплат. 

«Некоторые задаются вопросом: подходит ли «Торонто» в нынешней ситуации, особенно с учетом потерь в результативности и заброшенных шайбах.

Я могу представить такой вариант, но мы же знаем, что у «Торонто» все непросто с потолком зарплат. Думаю, Рословик заслужил приличный контракт после того сезона, который он провел в «Каролине».

Вопрос лишь в том, на какую сумму. Еще один момент: для «Каролины» и Рословика двери не закрыты окончательно, но сейчас у них просто нет места для него в составе.  

Я бы посмотрел и на другие варианты. Почему бы не «Ванкувер Кэнакс»? Это тоже выглядело бы весьма логично для Джека Рословика», – сказал инсайдер Фрэнк Серавалли для Insider Notebook. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
деньги
logoВанкувер
logoНХЛ
возможные переходы
logoДжек Рословик
logoКаролина
logoТоронто
