  «Торонто» хочет освободить место в платежке, чтобы подписать Рословика. Форвард интересен еще 5-6 командам (Эллиотт Фридман)
«Торонто» хочет освободить место в платежке, чтобы подписать Рословика. Форвард интересен еще 5-6 командам (Эллиотт Фридман)

«Торонто» хочет освободить место в платежке, чтобы подписать Джека Рословика.

28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, 9 игр и 4 (1+3) балла в плей-офф. 

Кэпхит Рословика по прошлому контракту составлял 2,8 миллиона долларов. По данным PuckPedia, у «Торонто» остается около 1,92 млн под потолком зарплат. 

Инсайдер Эллиотт Фридман отметил, что «Лифс» хотят освободить место в платежке, чтобы попробовать подписать игрока. При этом им интересуются еще 5-6 команд НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
