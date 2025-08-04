«Торонто» хочет освободить место в платежке, чтобы подписать Рословика. Форвард интересен еще 5-6 командам (Эллиотт Фридман)

«Торонто» хочет освободить место в платежке, чтобы подписать Джека Рословика.

28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, 9 игр и 4 (1+3) балла в плей-офф.

Кэпхит Рословика по прошлому контракту составлял 2,8 миллиона долларов. По данным PuckPedia, у «Торонто » остается около 1,92 млн под потолком зарплат.

Инсайдер Эллиотт Фридман отметил, что «Лифс» хотят освободить место в платежке, чтобы попробовать подписать игрока. При этом им интересуются еще 5-6 команд НХЛ .