Галлан, Немировски, Келли, Игнатьев вошли в тренерский штаб «Шанхая»: «У нас хороший баланс иностранных и российских специалистов»

«Шанхай» представил тренерский штаб на предстоящий сезон в КХЛ.

Вчера китайский клуб объявил , что команду возглавит Жерар Галлан .

«Представляем тренерский штаб нашей команды:

Жерар Галлан – главный тренер;

Майк Келли – тренер;

Дэвид Немировски – тренер;

Виктор Игнатьев – тренер;

Владимир Куликов – тренер по работе с вратарями;

Крэйг Слоунвайт – тренер по физической подготовке;

Николай Пронин – ассистент тренера по физической подготовке;

Михаил Быков – видеотренер;

Павел Смирнов – видеоаналитик;

Герман Малашенко – ассистент видеотренера», – сказано в сообщении клуба.

«В тренерском штабе хороший баланс иностранных и российских специалистов. Жерара Галлана и Майка Келли мы уже представили.

Дэвид Немировски будет отвечать за игру в нападении и большинство, Виктор Игнатьев – за игру в обороне и меньшинство.

Тренер вратарей – Владимир Куликов, который играл в Северной Америке и России, а также успешно работал с молодежной сборной страны.

За физическую готовность наших хоккеистов будут отвечать Крэйг Слоунвайт и его ассистент Николай Пронин. Слоунвайт известный и востребованный по обе стороны океана специалист, работавший в клубах НХЛ и НБА, в России же он сотрудничал со СКА.

Наконец, нашу видеобригаду представляют один из сильнейших видеотренеров лиги Михаил Быков, его ассистент Герман Малашенко, а также видеоаналитик Павел Смирнов, который перешел к нам из ХК «Сочи», – сообщил генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий .