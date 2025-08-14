Галлан, Немировски, Келли, Игнатьев вошли в тренерский штаб «Шанхая»: «У нас хороший баланс иностранных и российских специалистов»
Вчера китайский клуб объявил, что команду возглавит Жерар Галлан.
«Представляем тренерский штаб нашей команды:
Жерар Галлан – главный тренер;
Майк Келли – тренер;
Дэвид Немировски – тренер;
Виктор Игнатьев – тренер;
Владимир Куликов – тренер по работе с вратарями;
Крэйг Слоунвайт – тренер по физической подготовке;
Николай Пронин – ассистент тренера по физической подготовке;
Михаил Быков – видеотренер;
Павел Смирнов – видеоаналитик;
Герман Малашенко – ассистент видеотренера», – сказано в сообщении клуба.
«В тренерском штабе хороший баланс иностранных и российских специалистов. Жерара Галлана и Майка Келли мы уже представили.
Дэвид Немировски будет отвечать за игру в нападении и большинство, Виктор Игнатьев – за игру в обороне и меньшинство.
Тренер вратарей – Владимир Куликов, который играл в Северной Америке и России, а также успешно работал с молодежной сборной страны.
За физическую готовность наших хоккеистов будут отвечать Крэйг Слоунвайт и его ассистент Николай Пронин. Слоунвайт известный и востребованный по обе стороны океана специалист, работавший в клубах НХЛ и НБА, в России же он сотрудничал со СКА.
Наконец, нашу видеобригаду представляют один из сильнейших видеотренеров лиги Михаил Быков, его ассистент Герман Малашенко, а также видеоаналитик Павел Смирнов, который перешел к нам из ХК «Сочи», – сообщил генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий.