  Андрей Коваленко о Галлане в «Шанхае»: «Тренеры такого уровня нашему хоккею не помешают. Проблема, когда в КХЛ едут тренеры-легионеры, которые ничего не добились»
Андрей Коваленко о Галлане в «Шанхае»: «Тренеры такого уровня нашему хоккею не помешают. Проблема, когда в КХЛ едут тренеры-легионеры, которые ничего не добились»

Андрей Коваленко оценил приход Жерара Галлана в «Шанхай».

Вчера китайский клуб объявил, что его возглавит бывший тренер сборной Канады и команд НХЛ.

– В КХЛ – очередной иностранный тренер, теперь в китайском клубе. Проблема?

– Проблема, когда в КХЛ едут тренеры-легионеры, которые ничего не добились в мировом хоккее.

В данном случае китайский клуб взял специалиста, который возглавлял «Рейнджерс» и приводил сборную Канады к победе на чемпионате мира. Тренеры такого уровня нашему хоккею как минимум не помешают.

Другое дело, что Галлан в последние годы не подтверждал свой рейтинг, его успехи – пусть и не в очень далеком, но прошлом.

Нужно внимательно посмотреть за его результатами – и только потом делать выводы, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Галлан получит 3,3 млн долларов в «Шанхае» за 2 сезона. В контракте есть пункт о досрочном расторжении через год (Михаил Зислис)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАндрей Коваленко
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoЖерар Галлан
