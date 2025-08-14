«Барыс» объявил о контракте с экс-вратарем «Эдмонтона» Родригом. Соглашение – на год

«Барыс» объявил о контракте с Оливье Родригом.

Соглашение с 25-летним канадским вратарем рассчитано на год.

В прошедшем сезоне Родриг провел 2 матча в НХЛ за «Эдмонтон», потерпев два поражения при 86,2% отбитых бросков и коэффициенте надежности 3,10.

В регулярке АХЛ на его счету 41 матч в составе «Бейкерсфилда». Голкипер одержал 19 побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,12.

«Ойлерс » не продлили соглашение с Родригом в это межсезонье.