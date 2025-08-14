«Барыс» подписал контракт с Родригом на год. Голкипер провел 2 матча за «Эдмонтон» в прошлом сезоне (Артур Хайруллин)
«Барыс» подписал контракт с Оливье Родригом на год.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошедшем сезоне 25-летний канадский вратарь провел 2 матча в НХЛ за «Эдмонтон», потерпев два поражения при 86,2% отбитых бросков и коэффициенте надежности 3,10.
В регулярке АХЛ на счету Родрига 41 матч в составе «Бейкерсфилда». Он одержал 19 побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,12.
В это межсезонье «Ойлерс» не продлили соглашение с голкипером.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
