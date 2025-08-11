«Барыс» подписал контракт с Галимовым на год
«Барыс» и Эмиль Галимов подписали соглашение на один сезон.
Односторонний контракт с 33-летним нападающим рассчитан до 31 мая 2026 года. Сообщалось, что Галимов заработает 25 млн рублей за год.
«Опытнейший нападающий провел в КХЛ более 600 матчей. В разное время он защищал цвета «Локомотива», «Нефтехимика», «Ак Барса» и СКА.
Прошлый сезон Галимов завершал в «Авангарде», где за 16 матчей набрал 8 (4+4) баллов», – говорится в заявлении казахстанского клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Барыса»
