СКА заплатит Грималди 140 млн рублей за 2 года (Михаил Зислис)

Рокко Грималди заработает 140 млн рублей в СКА за два года.

Сегодня 32-летний нападающий подписал контракт с армейцами на два сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Грималди получит по 70 миллионов рублей за каждый год соглашения.

В минувшем сезоне в активе американского форварда 58 (17+41) очков в 66 матчах за «Кливленд» в АХЛ.

На чемпионате мира-2023 Грималди набрал 14 (7+7) баллов за 10 игр в составе сборной США, став лучшим бомбардиром турнира.