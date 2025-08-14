  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Коваленко об уходе Ливо из «Салавата»: «Такие хоккеисты формируют имидж лиги. Легионеры общаются друг с другом, работает телефон – в том числе испорченный»
1

Андрей Коваленко об уходе Ливо из «Салавата»: «Такие хоккеисты формируют имидж лиги. Легионеры общаются друг с другом, работает телефон – в том числе испорченный»

Андрей Коваленко прокомментировал уход Джоша Ливо из «Салавата».

Вчера канадский нападающий официально покинул уфимский клуб. В качестве причины указывалось опоздание хоккеиста на сборы.

– Такие скандалы работают против КХЛ?

– Тут двух мнений быть не может. Ливо – лучший снайпер КХЛ, автор нового рекорда. Прежде всего такие хоккеисты формируют имидж лиги, это нужно учитывать.

– Теперь Уфе будет сложнее привлекать легионеров?

– Понятно, что легионеры общаются друг с другом, обмениваются впечатлениями о клубах, работает телефон – в том числе испорченный. Если бы скандал разгорелся, то, возможно, за «Салаватом» потянулся бы шлейф.

Поэтому хорошо, что стороны все-таки договорились – и скандал не был раздут, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко: «Расторжения контрактов Ливо и Ткачева, закрытие «Витязя», переезд «Куньлуня» – звенья одной цепи. В нашем спорте не идеальная финансовая ситуация»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoДжош Ливо
logoАндрей Коваленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Коваленко: «Расторжения контрактов Ливо и Ткачева, закрытие «Витязя», переезд «Куньлуня» – звенья одной цепи. В нашем спорте не идеальная финансовая ситуация»
7вчера, 22:07
Евгений Артюхин: «Ливо – большая потеря для «Салавата», заменить его некем. Для «Трактора» это суперприобретение, Шабанов и Кравцов ушли, Джош закроет эту позицию»
вчера, 20:36
Быков о Ливо: «Не факт, что в «Ак Барсе» или «Тракторе» будет играть как в «Салавате». Смена обстановки – тоже вызов»
4вчера, 18:10
Главные новости
Макар – лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Хедман – 5-й, Бушар – 10-й, Форслинг – 12-й, Сергачев – 18-й
17 минут назад
Барулин о СКА: «В руководстве произошли изменения, я оказался не нужен. Я просто не член их семьи, наверное»
35 минут назад
Стадион «Тампы» переименован в Benchmark International Arena: «Права на название – это не только вывески и брендинг. Это общие ценности, доверие и видение»
155 минут назад
Брэди Ткачак об Олимпиаде-2026: «Многие дети пришли в хоккей после «Чуда на льду» в 1980-м. У нас есть возможность проложить путь для следующего поколения»
сегодня, 04:55
«Монреаль» может обменять Прайса. Голкипер с зарплатой 10,5 млн долларов за сезон не играет с 2022 года (RG)
12сегодня, 04:01
«Барыс» подписал контракт с Родригом на год. Голкипер провел 2 матча за «Эдмонтон» в прошлом сезоне (Артур Хайруллин)
1сегодня, 03:39
41-летний Торесен объявил о завершении карьеры. У норвежца 381 очко в 417 играх за СКА и «Салават» в КХЛ
5сегодня, 03:29
Сафонов о питании: «Работал с нутрициологом, идеально питался. Потом теща на новый год приготовила жирненькое – на 4 дня слег, тошнило, рвало. Обвинил слишком правильное питание»
11вчера, 21:16
Пулккинен извинился за игру в КХЛ: «Жалею о своем выборе. Деньги были главной мотивацией»
103вчера, 20:46
СКА заплатит Грималди 184 млн рублей за 2 года и 100 млн за попадание в топ-3 игроков КХЛ по определенным показателям (Михаил Зислис)
16вчера, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольный матч. «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком»
сегодня, 04:32
Кубок Минска. «Металлург» сыграет с «Ладой»
сегодня, 04:23
Андрей Коваленко о Галлане в «Шанхае»: «Тренеры такого уровня нашему хоккею не помешают. Проблема, когда в КХЛ едут тренеры-легионеры, которые ничего не добились»
сегодня, 04:12
Хэгенс останется на сезон в Бостонском колледже. Форварда выбрал «Бостон» под 7-м номером драфта НХЛ-2025
сегодня, 03:13
Андрей Коваленко: «Расторжения контрактов Ливо и Ткачева, закрытие «Витязя», переезд «Куньлуня» – звенья одной цепи. В нашем спорте не идеальная финансовая ситуация»
7вчера, 22:07
«Коламбус» и Пююхтия продлили контракт на год. У форварда 7 очков в 47 матчах прошлого сезона
вчера, 21:38
Тамбиеву подарили часы после 5:2 с «Динамо» Минск: «Я в шоке! Первый раз за тренерскую карьеру получаю подарок»
1вчера, 20:56
Евгений Артюхин: «Ливо – большая потеря для «Салавата», заменить его некем. Для «Трактора» это суперприобретение, Шабанов и Кравцов ушли, Джош закроет эту позицию»
вчера, 20:36
Шестеркин о футбольном «Спартаке»: «Желаю побед. Рад надеть спартаковскую футболку, пообщался с Дасаевым – легендарный вратарь»
12вчера, 20:12
Артюхин о пробном контракте Гусева с «Динамо»: «Не думаю, что наносит удар по имиджу КХЛ. Клуб нашел лазейку, главное, чтобы другие этим не пользовались»
1вчера, 18:53