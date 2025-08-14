Андрей Коваленко об уходе Ливо из «Салавата»: «Такие хоккеисты формируют имидж лиги. Легионеры общаются друг с другом, работает телефон – в том числе испорченный»
Вчера канадский нападающий официально покинул уфимский клуб. В качестве причины указывалось опоздание хоккеиста на сборы.
– Такие скандалы работают против КХЛ?
– Тут двух мнений быть не может. Ливо – лучший снайпер КХЛ, автор нового рекорда. Прежде всего такие хоккеисты формируют имидж лиги, это нужно учитывать.
– Теперь Уфе будет сложнее привлекать легионеров?
– Понятно, что легионеры общаются друг с другом, обмениваются впечатлениями о клубах, работает телефон – в том числе испорченный. Если бы скандал разгорелся, то, возможно, за «Салаватом» потянулся бы шлейф.
Поэтому хорошо, что стороны все-таки договорились – и скандал не был раздут, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
