Андрей Коваленко об уходе Ливо из «Салавата»: «Такие хоккеисты формируют имидж лиги. Легионеры общаются друг с другом, работает телефон – в том числе испорченный»

Андрей Коваленко прокомментировал уход Джоша Ливо из «Салавата».

Вчера канадский нападающий официально покинул уфимский клуб. В качестве причины указывалось опоздание хоккеиста на сборы.

– Такие скандалы работают против КХЛ?

– Тут двух мнений быть не может. Ливо – лучший снайпер КХЛ, автор нового рекорда. Прежде всего такие хоккеисты формируют имидж лиги, это нужно учитывать.

– Теперь Уфе будет сложнее привлекать легионеров?

– Понятно, что легионеры общаются друг с другом, обмениваются впечатлениями о клубах, работает телефон – в том числе испорченный. Если бы скандал разгорелся, то, возможно, за «Салаватом » потянулся бы шлейф.

Поэтому хорошо, что стороны все-таки договорились – и скандал не был раздут, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко .

