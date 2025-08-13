Евгений Артюхин: «Ливо – большая потеря для «Салавата», заменить его некем. Для «Трактора» это суперприобретение, Шабанов и Кравцов ушли, Джош закроет эту позицию»

Евгений Артюхин назвал уход Джоша Ливо большой потерей для «Салавата».

Сегодня уфимский клуб объявил о расторжении контракта с MVP минувшего Фонбет чемпионата КХЛ по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что Ливо заключит соглашение с «Трактором ».

«Ливо – большая потеря для «Салавата », заменить его некем. «Трактор» для Джоша – отличный вариант. Команду покинули два лидера – Шабанов и Кравцов .

Эту позицию Ливо закроет, так что для «Трактора» это суперприобретение. «Салавату» с его проблемами можно либо растить свою молодежь, либо искать недорогого иностранца, который может хоть как-то заменить эту позицию», – сказал экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин.