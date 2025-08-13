Галлан получит 3,3 млн долларов в «Шанхае» за 2 сезона. В контракте есть пункт о досрочном расторжении через год (Михаил Зислис)
Жерар Галлан заработает 3,3 млн долларов в «Шанхае» за два года.
Сегодня канадский тренер подписал контракт с китайским клубом.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, соглашение рассчитано на два сезона. По нему Галлан получит 3,3 млн долларов.
Отмечается, что в соглашении есть пункт о досрочном расторжении через год, если специалист получит предложение о работе из НХЛ.
Последним местом работы 61-летнего специалиста были «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус», «Флориду» и «Вегас».
Галлан возглавил «Шанхай». Клуб представил тренера в образе Рейдена из серии Mortal Kombat
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости