Галлан получит 3,3 млн долларов в «Шанхае» за 2 сезона. В контракте есть пункт о досрочном расторжении через год (Михаил Зислис)

Жерар Галлан заработает 3,3 млн долларов в «Шанхае» за два года.

Сегодня канадский тренер подписал контракт с китайским клубом.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, соглашение рассчитано на два сезона. По нему Галлан получит 3,3 млн долларов.

Отмечается, что в соглашении есть пункт о досрочном расторжении через год, если специалист получит предложение о работе из НХЛ.

Последним местом работы 61-летнего специалиста были «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус», «Флориду» и «Вегас».

Галлан возглавил «Шанхай». Клуб представил тренера в образе Рейдена из серии Mortal Kombat