Фетисов о матче НХЛ и КХЛ: «Наш президент поговорил с Трампом. Мы общаемся с коллегами в Америке, видим позитив»

Вячеслав Фетисов рассказал о подготовке матча между игроками НХЛ и КХЛ.

В марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ .

«Президент нашей страны поговорил с Трампом. После этого мы начали разговор с коллегами, которые живут в Америке, видим позитив. Общаемся. Матч очень важен», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.