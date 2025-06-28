Фетисов о матче НХЛ и КХЛ: «Наш президент поговорил с Трампом. Мы общаемся с коллегами в Америке, видим позитив»
Вячеслав Фетисов рассказал о подготовке матча между игроками НХЛ и КХЛ.
В марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.
«Президент нашей страны поговорил с Трампом. После этого мы начали разговор с коллегами, которые живут в Америке, видим позитив. Общаемся. Матч очень важен», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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