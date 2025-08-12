Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»

Алексей Терещенко считает «Локомотив» фаворитом предстоящего сезона КХЛ.

«Всем командам будет невероятно тяжело спихнуть «Локомотив » с пьедестала победителя. Эта команда толком не потеряла никого в межсезонье, продлила Радулова и нашла замену ушедшему главному тренеру.

В следующем сезоне у «Локо» есть очень большие шансы на повтор прошлогоднего успеха», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

