Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
Алексей Терещенко считает «Локомотив» фаворитом предстоящего сезона КХЛ.
«Всем командам будет невероятно тяжело спихнуть «Локомотив» с пьедестала победителя. Эта команда толком не потеряла никого в межсезонье, продлила Радулова и нашла замену ушедшему главному тренеру.
В следующем сезоне у «Локо» есть очень большие шансы на повтор прошлогоднего успеха», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Крикунов о том, что Никитина не позвали на парад «Локомотива»: «Дешево поступили, так нельзя. Человек заслужил – клуб ничего не выигрывал с 2003 года»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Liveresult
