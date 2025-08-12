  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
2

Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»

Алексей Терещенко считает «Локомотив» фаворитом предстоящего сезона КХЛ.

«Всем командам будет невероятно тяжело спихнуть «Локомотив» с пьедестала победителя. Эта команда толком не потеряла никого в межсезонье, продлила Радулова и нашла замену ушедшему главному тренеру.

В следующем сезоне у «Локо» есть очень большие шансы на повтор прошлогоднего успеха», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Крикунов о том, что Никитина не позвали на парад «Локомотива»: «Дешево поступили, так нельзя. Человек заслужил – клуб ничего не выигрывал с 2003 года»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Liveresult
logoАлексей Терещенко
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рафиков о Радулове в плей-офф: «Душа команды и раздевалки. Он очень помог «Локомотиву» – заряжал нас энергией, подсказывал»
8 августа, 10:58
Радулов об отсутствии Никитина на параде «Локомотива»: «Я так понимаю, у ЦСКА уже начался тренировочный сезон, мы чуть позже начинаем. Всегда было бы приятно его увидеть»
284 августа, 20:32
Алексей Терещенко: «Хартли – фанат хоккея, разбирающийся во всех тонкостях и нюансах. В новом сезоне всем будет тяжело тягаться с «Локомотивом»
530 июля, 08:57
Главные новости
СКА подписал контракт с Бландиси на 2 года. У 31-летнего форварда 321 очко в 448 матчах АХЛ
28 секунд назад
«Трактор» обменял Веккионе в «Барыс» на денежную компенсацию
613 минут назад
Кубок Минска. «Динамо» Минск сыграет с «Ладой»
1сегодня, 11:15
«Трактор» хочет обменять Сафина в «Нефтехимик» на Леонтьева (Metaratings)
4сегодня, 14:12
Новиков об Овечкине: «Портрет хоккеиста-киборга надо по нему составить. Количество силовых приемов зашкаливает – вспоминаю, когда Александр подкатился под Ягра на Олимпиаде»
5сегодня, 12:40
«Трактор» может расторгнуть контракт с Дэем, чтобы подписать Ливо (Metaratings)
20сегодня, 12:22
Забуга о составе «Торпедо»: «Нет родственных отношений, предубеждений или симпатий – мы гарантировали это команде. Оцениваем всех здесь и сейчас»
2сегодня, 11:55
Фетисов о Ливо: «Если «Салават» хочет расторгнуть контракт, значит, он не просто опоздал на сборы – произошло что‑то еще»
6сегодня, 11:29
Крикунов о том, что Никитина не позвали на парад «Локомотива»: «Дешево поступили, так нельзя. Человек заслужил – клуб ничего не выигрывал с 2003 года»
67сегодня, 11:17
Банковский счет Овечкина в России разблокируют в ближайшее время, сообщил «Матч ТВ»: «Бухгалтер вовремя не сдал отчетность. Проблем нет, задолженности тоже»
9сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Удивляет сам факт переподписания. У клуба миллиардные долги, но подписывают самого дорогого игрока лиги. Странный шаг»
27 минут назад
Крикунов о том, где поселился в Сочи: «Пока дали квартиру в жилом комплексе, где каждый дом назван в честь фрукта. Я живу в «сливе». Нас на машине забирают и возят во дворец»
36 минут назад
«Адмирал» расторг контракт с Дюкаревым по обоюдному согласию
59 минут назад
Плющев о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Лукавят обе стороны. Суета началась, когда легионеры почувствовали свободу действий. Это пошло, когда КХЛ объявила о независимости»
1сегодня, 14:00
Журова о блокировке счетов Овечкина: «Это может произойти из-за какой-то мелочи – забыл, что-то не оплатил, у каждого такое бывает. Вы представляете, сколько у него всего»
1сегодня, 13:47
Коньков о возможных трансферах СКА: «Надо смотреть, сколько средств осталось. Селекция – постоянный процесс, команда будет вести поиски»
сегодня, 12:58
Каменский о ребрендинге «Куньлуня»: «КХЛ это только на пользу. Руководство поменялось, там все хоккейные – должна получиться интересная команда»
1сегодня, 12:08
Агент Савикова о возможном переходе игрока: «Со «Спартаком» не общаемся, другие клубы ведут с ними переговоры. Информации пока нет»
3сегодня, 11:41
Агент Михеева о здоровье игрока: «Отрицательного ответа на сегодня нет. Надеюсь, следующий сезон будет с Артемом»
сегодня, 10:43
Михаил Котляревский: «На 2 года заканчивал с хоккеем в детстве, не брали в школу в Уфе и Казани. Я был маленький, меня просто не рассматривали»
5сегодня, 10:18