Экс-защитник «Куньлуня» Маккошен перейдет в «Барыс»

Защитник Иэн Маккошен станет игроком «Барыса ».

Об этом сообщает «Чемпионат».

В прошлом сезоне 29-летний американец выступал за «Куньлунь ». В 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ за китайский клуб Маккошен набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 21».

Ранее защитник выступал за чешский «Либерец» и провел 60 матчей в НХЛ за «Флориду», которая выбрала его под общим 31-м номером на драфте НХЛ-2013.