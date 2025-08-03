Экс-защитник «Куньлуня» Маккошен перейдет в «Барыс»
Защитник Иэн Маккошен станет игроком «Барыса».
Об этом сообщает «Чемпионат».
В прошлом сезоне 29-летний американец выступал за «Куньлунь». В 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ за китайский клуб Маккошен набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 21».
Ранее защитник выступал за чешский «Либерец» и провел 60 матчей в НХЛ за «Флориду», которая выбрала его под общим 31-м номером на драфте НХЛ-2013.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости