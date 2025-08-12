Оклад Бландиси в СКА – около 65 млн рублей за сезон (Metaratings)
Оклад Джозефа Бландиси в СКА составляет около 65 млн рублей за сезон.
Об этом сообщает Metaratings.
Сегодня СКА подписал контракт с 31-летним форвардом на 2 года.
В прошлом сезоне Джозеф Бландиси провел 58 игр в АХЛ за «Торонто Марлис» в регулярном чемпионате, набрав 35 (15+20) очков.
Ранее он выступал в НХЛ за «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Питтсбург».
Всего в НХЛ нападающий провел 101 игру и набрал 31 (10+21) очко, в АХЛ сыграл 448 матчей, отметившись 321 (126+195) баллом.
