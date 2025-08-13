Плющев о Галлане в «Шанхае»: «Варяг приедет и отработает, но команда не будет на что-то претендовать. Именитый специалист – не панацея»

Владимир Плющев усомнился в перспективах «Шанхая» при Жераре Галлане.

Ранее экс-тренер команд НХЛ возглавил китайский клуб. Сообщалось , что он заработает 3,3 млн долларов за два года.

«Именитый специалист – не панацея, чтобы выйти из того положения, в котором находится команда.

Вообще такое ощущение, что клуб появился из ниоткуда и в никуда пойдет. Каждый год меняется 80 процентов состава – собрали ребят, отыграли сезон и разбежались. Какой-то стратегии и философии пока не видно.

Ну приедет варяг, отработает, возможно, даже повысит уровень команды. Но претендовать на что-то она не будет.

Есть ли у Галлана мотивация, кроме финансовой? Никакой другой нет. В Северной Америке что-то не складывалось, решил попробовать свои силы здесь. Получит определенный опыт, зарплату.

Может быть, в дальнейшем он рассчитывает получить предложение от какого-то другого клуба КХЛ», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .