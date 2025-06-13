Мичков включен в сборную новичков сезона НХЛ. Он занял 2-е место в голосовании среди форвардов, уступив Селебрини 1 балл
Матвей Мичков включен в сборную новичков сезона НХЛ.
20-летний форвард «Филадельфии» дебютировал в лиге, набрав 63 (26+37) очка в 80 играх в сезоне.
Голосование членов хоккейной Ассоциации журналистов состоялось после завершения сезона. В нем приняли участие 187 выборщиков, каждый из них называл свою шестерку кандидатов. Один голос равнялся одному баллу.
В итоге в символическую сборную новичков также были включены вратарь Дастин Вульф («Калгари», единогласно), обладатель «Колдер Трофи» защитник Лэйн Хатсон («Монреаль», единогласно), защитник Дэнтон Матейчук («Коламбус»), форварды Макклин Селебрини («Сан-Хосе», единогласно) и Каттер Готье («Анахайм»).
Мичков занял 2-е место среди форвардов, получив 186 голосов против 187 у Селебрини.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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