Мичков включен в сборную новичков сезона НХЛ. Он занял 2-е место в голосовании среди форвардов, уступив Селебрини 1 балл

Матвей Мичков включен в сборную новичков сезона НХЛ.

20-летний форвард «Филадельфии» дебютировал в лиге, набрав 63 (26+37) очка в 80 играх в сезоне.

Голосование членов хоккейной Ассоциации журналистов состоялось после завершения сезона. В нем приняли участие 187 выборщиков, каждый из них называл свою шестерку кандидатов. Один голос равнялся одному баллу.

В итоге в символическую сборную новичков также были включены вратарь Дастин Вульф («Калгари », единогласно), обладатель «Колдер Трофи» защитник Лэйн Хатсон («Монреаль », единогласно), защитник Дэнтон Матейчук («Коламбус»), форварды Макклин Селебрини («Сан-Хосе », единогласно) и Каттер Готье («Анахайм»).

Мичков занял 2-е место среди форвардов, получив 186 голосов против 187 у Селебрини.