Гомоляко о Хохлачеве в «Ладе»: «Каждому хоккеисту надо дать второй шанс. Мы поговорили с Сашей. Он будет и дядькой-наставником, и надеемся, будет хорошо играть»

Сергей Гомоляко высказался о переходе Александра Хохлачева в «Ладу».

– Хохлачев провел ужасный сезон в «Амуре» и «Сочи». Его спад длится уже два года. Вы его берете на лидерские позиции. Нет ли мыслей, что его пригласили только потому, что с ним работал Миронов?

– Нет, не поэтому. Каждому хоккеисту надо дать второй шанс. Все знают, что он может прекрасно играть. Он хорошо выглядел в Омске и в «Спартаке » у Миронова. Думаю, мы должны ему дать возможность себя проявить.

Он взрослый, давно женат, двое детей. Наверное, многое переосмыслил в жизни. Считаю, у тренеров к ребятам должно быть доверие, как и наоборот – у ребят к тренерам.

Мы поговорили с Сашей. Он будет и дядькой-наставником, и надеемся, будет хорошо играть, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко .