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«Лада» подтвердила переход Хохлачева. Контракт с форвардом – на один сезон

Александр Хохлачев перешел в «Ладу».

Нападающий подписал соглашение с тольяттинским клубом на один сезон

В прошедшем сезоне Александр Хохлачев выступал за «Амур» и «Сочи».

За дальневосточников форвард провел 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) балла за результативность.

За южан хоккеист сыграл 42 игры и записал на свой счет 17 (7+10) очков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
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