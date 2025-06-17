«Лада» подтвердила переход Хохлачева. Контракт с форвардом – на один сезон

Александр Хохлачев перешел в «Ладу».

Нападающий подписал соглашение с тольяттинским клубом на один сезон

В прошедшем сезоне Александр Хохлачев выступал за «Амур » и «Сочи ».

За дальневосточников форвард провел 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) балла за результативность.

За южан хоккеист сыграл 42 игры и записал на свой счет 17 (7+10) очков.