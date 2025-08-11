Агент Ливо о будущем форварда: «С «Салаватом» будем судиться, может. В КХЛ у нас порядка 5 предложений, возможно, это будет НХЛ или Швейцария»
Сегодня стало известно, что уфимский клуб расторг соглашение с 32-летним канадским нападающим.
По данным «Спорт-Экспресса», контракт был разорван без выплаты денежной компенсации. Зарплата Ливо по 2-летнему соглашению с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.
Ранее появилась информация, что платежка уфимского клуба в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. «Салавату» необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.
– Мы еще не разобрались в ситуации с «Салаватом Юлаевым», нам нужно время. Нам нужно решить все вопросы с Уфой.
– Вы уже разошлись с Уфой окончательно?
– Может, мы будем судиться с Уфой. Поэтому мы не знаем, как и что дальше получится, – сказал агент Иван Ботев.
Также агент Джоша Ливо заявил, что форвард может продолжить карьеру в НХЛ или чемпионате Швейцарии.
– У Джоша прямо сейчас есть предложения в КХЛ?
– Да, у нас есть порядка пяти предложений от клубов КХЛ. Мы будем думать и принимать решение.
– Появилась информация про «Трактор».
– У Челябинска сейчас пять иностранцев, вы же знаете. На сегодняшний день ничего не могу сказать. У нас много вариантов.
– Джош рассматривает предложения из других стран?
– Мы работаем. Может, это будет НХЛ или Швейцария. Пожалуйста, дайте нам день-два. И тогда мы все поймем, – добавил Иван Ботев.