  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Каменский о ребрендинге «Куньлуня»: «КХЛ это только на пользу. Руководство поменялось, там все хоккейные – должна получиться интересная команда»
1

Каменский о ребрендинге «Куньлуня»: «КХЛ это только на пользу. Руководство поменялось, там все хоккейные – должна получиться интересная команда»

Валерий Каменский оценил ребрендинг «Куньлуня».

Ранее стало известно, что китайский клуб теперь будет выступать в Санкт-Петербурге под названием «Шанхай Дрэгонс».

«В клубе поменялось руководство, название. Но все будет зависеть от команды, тренерского штаба, единомышленников, которые будут подбирать состав.

По фамилиям там все хоккейные, знают, как побеждать. Должна получиться интересная команда, КХЛ это будет только на пользу», – сказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

Бурмистров заработает 10 млн рублей за год в «Шанхай Дрэгонс» (Metaratings)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВалерий Каменский
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Челиос об уходе из «Шанхай Дрэгонс»: «Спасибо болельщикам, руководству. От первого лагеря в Пекине до последних пяти лет в Москве, мы прошли этот путь вместе»
110 августа, 21:28
Бурмистров заработает 10 млн рублей за год в «Шанхай Дрэгонс» (Metaratings)
1510 августа, 18:06
Бабаев о ребрендинге «Куньлуня»: «Руководители поменялись – будет серьезный проект с высокими целями. В Питере есть СКА и «Зенит», заполнить арену тяжело»
610 августа, 09:27
Главные новости
Новиков об Овечкине: «Портрет хоккеиста-киборга надо по нему составить. Количество силовых приемов зашкаливает – вспоминаю, когда Александр подкатился под Ягра на Олимпиаде»
4сегодня, 12:40
«Трактор» может расторгнуть контракт с Дэем, чтобы подписать Ливо (Metaratings)
13сегодня, 12:22
Забуга о составе «Торпедо»: «Нет родственных отношений, предубеждений или симпатий – мы гарантировали это команде. Оцениваем всех здесь и сейчас»
2сегодня, 11:55
Фетисов о Ливо: «Если «Салават» хочет расторгнуть контракт, значит, он не просто опоздал на сборы – произошло что‑то еще»
6сегодня, 11:29
Крикунов о том, что Никитина не позвали на парад «Локомотива»: «Дешево поступили, так нельзя. Человек заслужил – клуб ничего не выигрывал с 2003 года»
63сегодня, 11:17
Кубок Минска. «Динамо» Минск сыграет с «Ладой»
1сегодня, 11:15
Банковский счет Овечкина в России разблокируют в ближайшее время, сообщил «Матч ТВ»: «Бухгалтер вовремя не сдал отчетность. Проблем нет, задолженности тоже»
8сегодня, 10:58
Мэттью Ткачак об Олимпиаде-2026: «Сборная США давно не была на вершине. Победа стала бы демонстрацией того, насколько продвинулся наш хоккей»
3сегодня, 10:33
Крикунов о «Сочи»: «Надо быть лучшими в КХЛ по физике. Все меняется, сейчас другая подготовка – баллоны будут легкие»
3сегодня, 10:06
Мичков о лакросс-голах в новом сезоне: «Если будет ситуация – сделаю попытку. Но не обещаю, что забью»
2сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Лукавят обе стороны. Суета началась, когда легионеры почувствовали свободу действий. Это пошло, когда КХЛ объявила о независимости, сейчас мы пожинаем плоды»
4 минуты назад
Журова о блокировке счетов Овечкина: «Это может произойти из-за какой-то мелочи – забыл, что-то не оплатил, у каждого такое бывает. Вы представляете, сколько у него всего»
17 минут назад
Коньков о возможных трансферах СКА: «Надо смотреть, сколько средств осталось. Селекция – постоянный процесс, команда будет вести поиски»
сегодня, 12:58
Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
1сегодня, 12:49
Агент Савикова о возможном переходе игрока: «Со «Спартаком» не общаемся, другие клубы ведут с ними переговоры. Информации пока нет»
2сегодня, 11:41
Агент Михеева о здоровье игрока: «Отрицательного ответа на сегодня нет. Надеюсь, следующий сезон будет с Артемом»
сегодня, 10:43
Михаил Котляревский: «На 2 года заканчивал с хоккеем в детстве, не брали в школу в Уфе и Казани. Я был маленький, меня просто не рассматривали»
4сегодня, 10:18
Агент Рашевского опроверг слухи о проблемах со здоровьем у игрока: «Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально»
6сегодня, 09:54
Плющев о позднем приезде легионеров «Сибири» на сбор: «Они обязаны были прибыть раньше срока, учитывая адаптацию. Канадский вратарь изначально вызывает много вопросов»
2сегодня, 08:59
Ткачак о межсезонье «Пантерс»: «Когда мы выменяли Маршанда, я думал, что нет шансов всех удержать. Узнавая игроков, понимаешь – люди не хотят уезжать из Флориды»
сегодня, 08:46