Дацюк о «Детройте»: «Перестройка занимает около 7 лет, путь на вершину длиннее. Не хватает лидеров, может, сегодня игроки взрослеют медленнее, некоторые вечно остаются подростками»

Павел Дацюк высказался о том, сколько времени нужно «Детройту» для перестройки.

«Ред Уингс» долго были на вершине, выиграли много титулов, поэтому понятно, что перестройка идет дольше обычного. Говорят, перестройка занимает около 7 лет, но для команды, которая так высоко забралась, путь обратно на вершину обычно еще длиннее.

Сейчас у «Детройта» есть великолепная арена – это уже большой плюс. Возможно, команде не хватает ярко выраженных лидеров – но это касается не только «Детройта», а хоккея в целом.

Сегодня игроки взрослеют медленнее, а некоторые и вовсе не взрослеют, так и оставаясь вечно подростками», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта ».