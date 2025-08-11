Павел Дацюк: «Детройт» выйдет в финал конференции. «Флориде» будет сложно завоевать третий Кубок Стэнли подряд, мотивация не та»
Павел Дацюк оценил шансы «Детройта» в плей-офф НХЛ в новом сезоне.
В прошедшем сезоне «Ред Уингс» не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли. Команда не принимает участия в плей-офф в 9 сезонах подряд.
«Вот мой прогноз – «Детройт» выйдет в финал конференции. А вот «Флориде», которая взяла два Кубка Стэнли подряд, будет очень сложно завоевать третий.
Думаю, им будет тяжело – отчасти из-за короткого лета, а еще и потому, что мотивация уже не будет той же», – сказал экс-форвард «Детройта» и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
