Галузин завершил карьеру в 36 лет, он был капитаном «Витязя» в прошлом сезоне. Форвард провел 754 матча в КХЛ с учетом плей-офф – большую часть за «Торпедо»

Владимир Галузин завершил карьеру в 36 лет.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ форвард был капитаном «Витязя», недавно исключенного из числа участников лиги.

За карьеру Галузин провел в лиге 754 игры с учетом плей-офф – большую часть за «Торпедо» (выступал за команду с 2008 по 2019 год). Он набрал 281 (110+171) очко.

«Решил поделиться [решением] о завершении игровой хоккейной карьеры, которая дала мне и моей семье незабываемые годы жизни. Я безумно благодарен своим родителям, брату, супруге, детям за поддержку! Большое спасибо всем моим партнерам по команде, начиная с СДЮСШОР «Торпедо 88», «Металлург», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Амур», «Спартак», «Витязь ».

И, конечно же, моему родному клубу «Торпедо », который меня воспитал, дал путевку во взрослый хоккей, я много лет быть частью этого клуба и, самое главное, города Нижний Новгород.

Без них я бы не добился тех успехов и многих лет в хоккее, которые провел на высшем уровне. Я также благодарен всему персоналу, тренерам, руководителям клубов, в которых я играл. Ну и, конечно же, болельщикам этого крутого вида спорта. Всем большое спасибо!» – приводит слова Галузина телеграм-канал «Витязя».