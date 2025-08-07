Плющев о селекции «Ак Барса»: «Руководство рассчитывает, что тренерский штаб создаст команду чемпионов из тех игроков, которые есть. Клуб всегда претендовал на Кубок Гагарина»
– «Ак Барс» подписал контракт с вратарем Бердиным, и пока это единственный трансфер казанского клуба в межсезонье. Как считаете, можно ли с учетом такой селекции всерьез рассчитывать на Кубок?
– Селекция проходит в соответствии с планами на сезон и в соответствии с игроками, которые есть в распоряжении тренерского штаба. Мы не знаем всей ситуации.
Возможно, в «Ак Барсе» есть хорошие, молодые игроки, которые работают с первым составом. А возможно, что такое количество трансферов связано с финансами или еще какими‑нибудь проблемами.
– При этом целью называется победа в розыгрыше Кубка Гагарина.
– Значит, в «Ак Барсе» рассчитывают на то, что тренерский штаб сумеет создать из тех игроков, которые есть в «Ак барсе», команду чемпионов.
– То есть вы не удивитесь, если «Ак Барс» с учетом отсутствия трансферов завоюет Кубок Гагарина?
– Все команды КХЛ подравнялись. Те, кто были наверху, подравнялись с серединой, да и низ тоже. За счет нюансов «Ак Барс» сможет претендовать на Кубок Гагарина. Но они всегда на него претендовали.
Правда, раньше была другая селекция. Но теперь селекция изменилась, а задачи остались прежними, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.