  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о селекции «Ак Барса»: «Руководство рассчитывает, что тренерский штаб создаст команду чемпионов из тех игроков, которые есть. Клуб всегда претендовал на Кубок Гагарина»
3

Плющев о селекции «Ак Барса»: «Руководство рассчитывает, что тренерский штаб создаст команду чемпионов из тех игроков, которые есть. Клуб всегда претендовал на Кубок Гагарина»

Владимир Плющев оценил трансферную политику «Ак Барса» в межсезонье.

– «Ак Барс» подписал контракт с вратарем Бердиным, и пока это единственный трансфер казанского клуба в межсезонье. Как считаете, можно ли с учетом такой селекции всерьез рассчитывать на Кубок?

– Селекция проходит в соответствии с планами на сезон и в соответствии с игроками, которые есть в распоряжении тренерского штаба. Мы не знаем всей ситуации.

Возможно, в «Ак Барсе» есть хорошие, молодые игроки, которые работают с первым составом. А возможно, что такое количество трансферов связано с финансами или еще какими‑нибудь проблемами.

– При этом целью называется победа в розыгрыше Кубка Гагарина.

– Значит, в «Ак Барсе» рассчитывают на то, что тренерский штаб сумеет создать из тех игроков, которые есть в «Ак барсе», команду чемпионов.

– То есть вы не удивитесь, если «Ак Барс» с учетом отсутствия трансферов завоюет Кубок Гагарина?

– Все команды КХЛ подравнялись. Те, кто были наверху, подравнялись с серединой, да и низ тоже. За счет нюансов «Ак Барс» сможет претендовать на Кубок Гагарина. Но они всегда на него претендовали.

Правда, раньше была другая селекция. Но теперь селекция изменилась, а задачи остались прежними, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
logoМихаил Бердин
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о покинувших «Авангард»: «Поиск новых клубов не станет проблемой. Рынок не настолько наполнен, чтобы кто-то не воспользовался хоккеистами с опытом игры в команде, борющейся за кубок»
225 июля, 19:50
Министр спорта Татарстана: «У «Ак Барса» всегда максимальная цель. Есть запрос на обновление команды, надо провести работу над ошибками»
222 июня, 11:45
Галимов об «Анахайме»: «Что туда ехать наобум? Гарантии они дать не могут, в принципе никому не дают. Посмотрим через год»
281 июня, 13:10
Главные новости
Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда помогаю. Если вы обратитесь ко мне, то я вам помогу»
2259 минут назад
Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»
5сегодня, 05:40
Фетисов о КХЛ: «В НХЛ нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический и спортивный эффект. Потихоньку у нас лига станет доходной, думаю. Главное – спортивный принцип»
3сегодня, 05:20
Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»
2сегодня, 04:35
Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»
9сегодня, 03:55
Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Это было бы возможно, если бы переизбрали Байдена. После победы Трампа номер с высылкой уже не проходил»
сегодня, 03:45
Фетисов о сокращении числа клубов КХЛ до 22: «Не стал бы драматизировать эту ситуацию. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию и региональное развитие»
8сегодня, 03:30
Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»
30вчера, 19:55
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
13вчера, 19:30
Фетисов о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Уродство. Я выиграл, пришел к Беттмэну и сказал: «Хочу привезти в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты»
40вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Соколов о «Торпедо»: «В АХЛ я играл в обычный «форчек», поэтому придется привыкать к другой манере игры. Голова на плечах есть, выучу систему, думаю»
14 минут назад
Епанчинцев о молодых игроках «Сибири»: «Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Широков, вся молодежь тянется»
29 минут назад
Овечкин о том, какой момент хотел бы пережить вновь: «Когда был жив папа, когда выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли»
51 минуту назад
Дубник о Харте: «У Картера есть все данные, чтобы стать лучшим вратарем НХЛ. Если «Эдмонтон» его пригласит, он может потеснить Скиннера и стать первым номером»
сегодня, 05:05
Валуев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Если так, то это политика, но недостижимая»
1сегодня, 04:50
Шавин о «Торпедо»: «Моя цель на сезон – максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. На звании чемпиона России мы не остановимся»
сегодня, 04:20
Вратарь Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ, Сандин Пелликка – 2-й, Брандсегг-Нюгард – 4-й
2сегодня, 03:15
Бабаев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Лига не может отойти от коммерческой составляющей в угоду политике – это серьезный бизнес-проект»
1вчера, 19:45
Исаков о «Торпедо»: «Постараемся оставить лучшее из прошлого сезона. Каждый год вношу изменения в подготовку – хоккей не стоит на месте. Пересмотрел многие матчи за прошлые два сезона»
2вчера, 19:10
Исхаков о Магнитогорске: «Жду самого лучшего. Город уступает Москве и Петербургу по возможностям, размерам, но там есть все, что нужно для жизни»
4вчера, 18:30