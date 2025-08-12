«Оттава» заплатит 30 млн долларов за участок земли для строительства новой арены. Она будет расположена в районе, примыкающем к центру города

«Оттава» заплатит 30 млн долларов за участок земли для строительства новой арены.

Клуб и Национальная столичная комиссия (NCC, федеральная корпорация, которая занимается планированием, развитием и охраной природы столичного региона Канады) подписали соглашение о купле-продаже земельного участка площадью 11 акров (около 4,5 гектара).

Он расположен в перспективном районе LeBreton Flats, примыкающем к центру города.

По данным журналиста Postmedia Брюса Гарриока, «Оттава » выплатит чуть более 30 миллионов долларов США за этот участок. Планируется, что на нем будут построены крупный центр мероприятий и спортивный комплекс.

После заключения договора купли-продажи обе стороны cмогут приступить к следующим этапам проектирования.

Сейчас «Сенаторс» играют на арене Canadian Tire Centre , находящейся примерно в 27 километрах к западу от центра.

Клуб изначально договорился о строительстве новой арены в LeBreton Flats еще в 2016 году, но тогда соглашение развалилось. Причиной этого стал конфликт между бывшим владельцем клуба Юджином Мелником и его деловым партнером Джоном Радди, который привел к судебным процессам.

Сообщалось, что обеспечение заявки на строительство новой арены было одним из последних действий Мелника перед уходом из жизни в марте 2022 года. В июне того же года «Оттава» подписала меморандум о взаимопонимании с NCC и инвесторами.

Сделка по строительству арены стала одним из приоритетов нового владельца клуба Майкла Андлауэра .