Владелец «Оттавы» не хочет перевозить клуб в Квебек: «Город заслужил команду НХЛ, но в моем резюме ее не будет. Я люблю Оттаву и наших болельщиков»

Владелец «Оттавы» не хочет перевозить команду в Квебек.

Майкл Андлауэр сказал, что сложный процесс переговоров по строительству новой арены в центре Оттавы не повлиял на его позицию по сохранению команды в столице Канады.

При этом «Сенаторс» планируют провести несколько выставочных матчей в Квебеке перед началом следующего сезона, а также принять участие в общественных инициативах в городе.

«Переезд команды в Квебек? Нет, такую возможность я не рассматриваю. Я люблю Оттаву и наших болельщиков. Сейчас наша арена расположена в 20 минутах езды от центра города, но мы можем продолжать работать и на этом месте. Хотя было бы лучше перебраться в центр.

Я думаю, что Квебек заслужил команду НХЛ, но в моем резюме ее не будет. Надеюсь, что в будущем мы сможем провести там несколько игр регулярного чемпионата. Раз мы играем в Швеции, то должны получить возможность играть и в Квебеке . НХЛ должна принять такое решение», – сказал Андлауэр.