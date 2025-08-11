Новичок «Ак Барса» Калынак: «Если бы не хоккей, играл бы в гольф. В Казани хорошее поле, хотелось бы выбраться на него. Я вырос в маленьком городе на ферме, мог стать механиком»
Уайатт Калынак рассказал, что любит играть в гольф.
«Если бы не хоккей, то играл бы в гольф. Я много играю летом в гольф, здесь хорошее поле в Казани, очень хотелось бы на него выбраться пока тепло.
А вообще я вырос в маленьком городе, на ферме, мог стать механиком, много работал там с техникой», – сказал канадский защитник «Ак Барса».
Напомним, Калынак в июле подписал контракт с казанским клубом на год. В минувшем сезоне защитник играл за «Пеликанс» в чемпионате Финляндии и набрал 33 (10+23) очка в 59 играх регулярки.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
