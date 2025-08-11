Сергей Самсонов: «Демидов феноменально заехал в НХЛ. Он может забить, найти партнера, подержать шайбу, сыграть агрессивно. У него есть все задатки, чтобы стать звездой»

Сергей Самсонов оценил перспективы Ивана Демидова в следующем сезоне НХЛ.

– Сейчас очень много обсуждают клиента Gold Star Ивана Демидова. В чем его уникальность как игрока?

– Он индивидуально сильный игрок. Это было видно, когда он играл в МХЛ и то же самое доказал в КХЛ . И теперь нужно будет доказывать в НХЛ, но заехал туда он феноменально. При том, что Монреаль – специфический город.

Первую игру в НХЛ сыграл великолепно и поднял для себя определенную планку. Но для меня это игрок, способный играть в любой хоккей – может сам забить, может найти партнера, может подержать шайбу, может сыграть агрессивно. У него есть все задатки, чтобы стать звездой.

– А как насчет давления в канадских клубах?

– Есть определенное давление. Плюс в том, что в «Монреале » сейчас много молодых игроков. Я думаю, это внимание будет распределяться на всех и, может быть, не будет такого огромного давления на одного Ивана.

– Эксперты называют его главным фаворитом за «Колдер Трофи»…

– Я думаю, у него все есть, чтобы стать новичком года. С другой стороны, не стоит забегать вперед. Пусть идет все своим чередом.

После того, как он отыграл несколько игр в прошлом сезоне, многие команды уже будут знать, кто такой Демидов и под него могут начать потихоньку подстраиваться. Поэтому Ивану нужно будет адаптироваться.

Но есть все предпосылки, чтобы он смог стать одним из лучших игроков сезона, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по развитию игроков агентства Gold Star Сергей Самсонов.