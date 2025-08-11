«Барыс» заплатит Галимову 25 млн рублей за год (Metaratings)
Эмиль Галимов заработает 25 млн рублей за сезон в «Барысе».
Об этом сообщает Metaratings. Ранее стало известно, что казахстанский клуб договорился о контракте с форвардом на год.
В прошлом сезоне Эмиль Галимов играл за «Авангард». На счету 33-летнего форварда 16 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и 8 (4+4) очков при показателе полезности «-4».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости