«Барыс» заплатит Галимову 25 млн рублей за год (Metaratings)

Эмиль Галимов заработает 25 млн рублей за сезон в «Барысе».

Об этом сообщает Metaratings. Ранее стало известно, что казахстанский клуб договорился о контракте с форвардом на год.

В прошлом сезоне Эмиль Галимов играл за «Авангард». На счету 33-летнего форварда 16 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и 8 (4+4) очков при показателе полезности «-4».