Зюзин о Хмелевски: «Слышал, что клуб с Востока предлагает за него треть платежки «Салавата» и игроков. На эти деньги можно найти 2-3 крепких хоккеистов и закрыть судебные иски»
«Центральные нападающие в КХЛ в большой цене. Слышал, что один из главных конкурентов по Востоку нацелился на Хмелевски, предлагает очень серьезные компенсации – и финансы, порядка трети платежной ведомости «Салавата», и игроков.
Тут тоже надо определяться. Скоро наступит ясность на североамериканском рынке – и те игроки, которые застряли между НХЛ и АХЛ, начнут рассматривать варианты в Европе.
А за деньги от Хмелевски при правильной работе можно найти двух-трех крепких хоккеистов – как в свое время нашли Ливо. Плюс закрыть судебные иски к клубу, что не менее важно», – сказал бывший защитник уфимцев.
Ранее сообщалось, что платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 миллионов рублей. Уфимскому клубу необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.
