Барулин стал тренером вратарей «Барыса»
Константин Барулин вошел в тренерский штаб Михаила Кравеца в «Барысе».
Он будет отвечать за подготовку вратарей.
«Свои первые хоккейные шаги Барулин сделал в Караганде. За игровую карьеру он выиграл золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата мира в элитном дивизионе, признавался лучшим вратарем КХЛ и шесть раз участвовал в Матче Звезд КХЛ.
В качестве тренера Константин Александрович работал с молодежным и основным составами шведского клуба «Бурос», участвуя в развитии перспективных вратарей», – сообщается на сайте «Барыса».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
