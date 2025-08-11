Старченко продлил контракт с «Барысом» на год. 39-летний форвард проведет 17-й сезон в клубе

39-летний Роман Старченко продолжит выступать за «Барыс».

Клуб заключил новый контракт с нападающим. Срок одностороннего соглашения рассчитан на один сезон – до 31 мая 2026 года.

Казахстанский нападающий проведет 17-й сезон в «Барысе».

В прошедшем регулярном чемпионате Роман Старченко набрал 12 (4+8) очков в 27 играх.