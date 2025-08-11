  • Спортс
  Александр Алексеев: «Вашингтон» мог спокойно проходить «Каролину». Просто начали что-то выдумывать, подстраиваться под их хоккей. А у них он однотипный – игра первым номером, «бей-беги»
10

Александр Алексеев: «Вашингтон» мог спокойно проходить «Каролину». Просто начали что-то выдумывать, подстраиваться под их хоккей. А у них он однотипный – игра первым номером, «бей-беги»

Александр Алексеев высказался об игре «Вашингтона» в плей-офф-2025.

В минувшем сезоне Алексеев выступал за «Кэпиталс».

Клуб уступил «Каролине» в серии второго раунда со счетом 1-4 и завершил сезон. В регулярном чемпионате «Вашингтон» занял 1-е место на Востоке. 

– Как вы считаете, сезон для «Вашингтона» получился удачным? Могли ли пройти «Каролину»?

– Конечно, могли спокойно проходить. Просто начали что-то выдумывать, подстраиваться под их хоккей. А у них он однотипный – игра первым номером, «бей-беги».

Мы спокойно могли играть в тот хоккей, в который играли весь сезон. Могли проходить их. Может, что-то и не получилось, но сейчас уже что говорить, – сказал защитник «Питтсбурга» Александр Алексеев, ранее выступавший за «Вашингтон».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
