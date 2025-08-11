Барак о Магнитогорске: «Это не совсем то, к чему я привык. Конечно, город отличается от Москвы. Но ребята мне уже показали классные рестораны»

Дерек Барак поделился первыми впечатлениями от Магнитогорска.

30-летний американский форвард перешел в «Металлург » после двух сезонов в «Витязе».

– Дерек, вы уже несколько дней в Магнитогорске. Как проходит процесс адаптации к новому месту?

– Я приехал сюда около недели назад. Конечно, первые несколько дней мне было непросто из-за смены часовых поясов. Я очень устал. Прошла неделя сборов, мы улетели в Минск на восемь дней. Сейчас у меня все хорошо.

– Получается, все бытовые вопросы уже решены?

– Да. Клуб очень сильно помог мне адаптироваться как можно быстрее в Магнитогорске. Мне помогли найти квартиру и водителя, который будет работать со мной целый сезон. На адаптацию к новому часовому поясу у меня ушло несколько дней, но сейчас я в порядке.

– Магнитогорск – промышленный город с гигантским металлургическим комбинатом на левом берегу реки Урал. Полагаю, вам еще не приходилось жить в подобного рода местах.

– В общем-то да. Это не совсем то, к чему я привык. Конечно, Магнитогорск отличается от Москвы. Но ребята мне уже показали здесь классные рестораны. Вообще, моя жизнь здесь очень проста. Я прихожу на арену, тренируюсь, а затем возвращаюсь домой и расслабляюсь. Магнитогорск – классный город! – сказал Барак.