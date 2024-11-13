Скотт Уилсон: «Еда в России полезнее, чем в США. Здесь меньше консервантов и продукты более вкусные»

Скотт Уилсон сравнил качество и вкус продуктов в России и США.

32-летний канадец вступает в Фонбет чемпионате КХЛ с 2022 года.

– Как тебе еда и качество продуктов в России?

– Здесь, как мне кажется, еда более полезная, потому что меньше консервантов, особенно если сравнивать с едой в США.

Отмечу, что у меня еще не такой хороший русский, так что я еще не успел хорошенько познакомиться со страной. Мне бывает тяжело найти определенные продукты, но они в России более вкусные.

– Ты готовишь сам?

– Честно говоря, чаще всего я покупаю готовую еду или питаюсь в ресторанах, – сказал форвард «Металлурга » Скотт Уилсон .

Уилсон о переходе в «Металлург»: «Деньги стали ключевым фактором – мне предложили лучший контракт с шикарными условиями. Чемпионство тоже было аргументом»