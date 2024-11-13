Скотт Уилсон: «Еда в России полезнее, чем в США. Здесь меньше консервантов и продукты более вкусные»
Скотт Уилсон сравнил качество и вкус продуктов в России и США.
32-летний канадец вступает в Фонбет чемпионате КХЛ с 2022 года.
– Как тебе еда и качество продуктов в России?
– Здесь, как мне кажется, еда более полезная, потому что меньше консервантов, особенно если сравнивать с едой в США.
Отмечу, что у меня еще не такой хороший русский, так что я еще не успел хорошенько познакомиться со страной. Мне бывает тяжело найти определенные продукты, но они в России более вкусные.
– Ты готовишь сам?
– Честно говоря, чаще всего я покупаю готовую еду или питаюсь в ресторанах, – сказал форвард «Металлурга» Скотт Уилсон.
Уилсон о переходе в «Металлург»: «Деньги стали ключевым фактором – мне предложили лучший контракт с шикарными условиями. Чемпионство тоже было аргументом»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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