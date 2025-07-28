СКА показал логотип «СКА-ВМФ» со стилизованным якорем: «⚓️ День ВМФ – лучший момент, чтобы представить его»
СКА показал логотип «СКА-ВМФ» со стилизованным якорем.
Ранее фарм-клуб СКА в Olimpbet ВХЛ был переименован из «СКА-Невы» в «СКА-ВМФ».
«⚓️ День ВМФ – лучший момент, чтобы представить новый логотип СКА-ВМФ ⭐️», – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга от 27 июля.
Изображение: телеграм-канал СКА.
СКА представил новую эмблему – в форме звезды: «Меняемся, чтобы побеждать»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал СКА
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