СКА показал логотип «СКА-ВМФ» со стилизованным якорем: «⚓️ День ВМФ – лучший момент, чтобы представить его»

СКА показал логотип «СКА-ВМФ» со стилизованным якорем.

Ранее фарм-клуб СКА в Olimpbet ВХЛ был переименован из «СКА-Невы» в «СКА-ВМФ ».

«⚓️ День ВМФ – лучший момент, чтобы представить новый логотип СКА-ВМФ ⭐️», – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга от 27 июля.

Изображение: телеграм-канал СКА.

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