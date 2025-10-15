Хартли про 4:1 с ЦСКА: «Было похоже на матч плей‑офф. Наэлектризованная арена, «Локомотив» играет, соперник бьется»

Боб Хартли подвел итоги победного матча «Локомотива» с ЦСКА.

Ярославский клуб дома обыграл москвичей в рамках FONBET КХЛ (4:1).

– Эта игра и атмосфера на арене были похожи на матч плей‑офф, было здорово играть перед нашими болельщиками, арена была наэлектризована. Здорово было смотреть, как наша команда играет и соперник бьется.

– Можно сказать, что противостояние с Никитиным.

– Меня не было здесь в прошлом году, поэтому я не знаю, как и что получилось.

Мы сыграли две лучшие игры против ЦСКА в этом сезоне. Но важна каждая игра с соперниками по конференции, нужно было одержать победу после поражений на выезде.

– Можно назвать матч идеальным в плане дисциплины?

– Двух минут не хватило для идеальной игры. Мы много об этом разговариваем с ребятами. Нам повезло работать не только с профессионалами, но и хорошими людьми.

Бывают не очень умные и обязательные удаления. Но в нашей ситуации таких удалений было немного. Ребята никогда не удаляются специально, чтобы навредить команде, хорошо, что они слышат нас, надеемся, что дисциплина будет улучшаться.

– Почему не забивает Березкин?

– Скоро это придет. Для Макса непростое начало в плане очков и голов. Но главное, что у него есть моменты, голы будут. Их звено хорошо играет, надеемся, что оно будет еще добавлять, Березкин станет забивать.

– Когда ждать появления Сергеева, Волкова и Тесанова?

– У Сергеева очень серьезное повреждение, нет определенных сроков, он на полном отдыхе, желаем ему выздоровления. Волков начал кататься и набирает кондиции.

Тесанов работал в зале, но не катался. Все идет по плану докторов, он продолжает восстановление, – сказал главный тренер «Локомотива » Хартли.