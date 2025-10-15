  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хартли про 4:1 с ЦСКА: «Было похоже на матч плей‑офф. Наэлектризованная арена, «Локомотив» играет, соперник бьется»
2

Хартли про 4:1 с ЦСКА: «Было похоже на матч плей‑офф. Наэлектризованная арена, «Локомотив» играет, соперник бьется»

Боб Хартли подвел итоги победного матча «Локомотива» с ЦСКА.

Ярославский клуб дома обыграл москвичей в рамках FONBET КХЛ (4:1).

– Эта игра и атмосфера на арене были похожи на матч плей‑офф, было здорово играть перед нашими болельщиками, арена была наэлектризована. Здорово было смотреть, как наша команда играет и соперник бьется.

– Можно сказать, что противостояние с Никитиным.

– Меня не было здесь в прошлом году, поэтому я не знаю, как и что получилось.

Мы сыграли две лучшие игры против ЦСКА в этом сезоне. Но важна каждая игра с соперниками по конференции, нужно было одержать победу после поражений на выезде.

– Можно назвать матч идеальным в плане дисциплины?

– Двух минут не хватило для идеальной игры. Мы много об этом разговариваем с ребятами. Нам повезло работать не только с профессионалами, но и хорошими людьми.

Бывают не очень умные и обязательные удаления. Но в нашей ситуации таких удалений было немного. Ребята никогда не удаляются специально, чтобы навредить команде, хорошо, что они слышат нас, надеемся, что дисциплина будет улучшаться.

– Почему не забивает Березкин?

– Скоро это придет. Для Макса непростое начало в плане очков и голов. Но главное, что у него есть моменты, голы будут. Их звено хорошо играет, надеемся, что оно будет еще добавлять, Березкин станет забивать.

– Когда ждать появления Сергеева, Волкова и Тесанова?

– У Сергеева очень серьезное повреждение, нет определенных сроков, он на полном отдыхе, желаем ему выздоровления. Волков начал кататься и набирает кондиции.

Тесанов работал в зале, но не катался. Все идет по плану докторов, он продолжает восстановление, – сказал главный тренер «Локомотива» Хартли.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoБоб Хартли
logoДаниил Тесанов
logoМаксим Березкин
logoИгорь Никитин
logoАндрей Сергеев
травмы
logoАлександр Волков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Локомотив» победил ЦСКА, СКА проиграл «Нефтехимику», «Автомобилист уступил «Северстали», «Спартак» – «Амуру»
351сегодня, 19:20
Никитин о 9‑м месте ЦСКА: «Это неприемлемо, качество игры не позволяет стабильно действовать. В обоих матчах с «Локомотивом» счет по игре»
14сегодня, 18:59
ЦСКА проиграл 3-й матч подряд и 9-й из 13 последних и идет 9-м на Западе. Команда Никитина уступила «Локомотиву» в обоих матчах сезона
44сегодня, 18:25
У Радулова ассист в матче с ЦСКА. 39-летний форвард «Локомотива» набрал 17 (8+9) очков в 16 матчах и идет 4-м в гонке бомбардиров
5сегодня, 17:51
Главные новости
Ротенберг о матче с командой НХЛ: «Это миллиард долларов – не можем себе позволить такой бюджет. Но мы можем собрать команду из игроков АХЛ, сыграть с ними»
6 минут назад
Ларионов об отмене двух шайб СКА: «Несмотря на все звонки из комнаты, нашли в себе силы сравнять счет и получить очко, хотя должны были получить два. Печально, что дарим соперникам голы»
216 минут назад
Тренер «Нефтехимика» Гришин посетил Князь‑Владимирский собор перед победой над СКА: «Может, сработало. Но это не так, что сходил в церковь – и все поменялось. Это вера, целеустремленность»
28 минут назад
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Юта» примет «Калгари», «Сент-Луис» проведет матч с «Чикаго»
542 минуты назад
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
43 минуты назадТесты и игры
СКА проиграл 7 из 9 последних матчей, сегодня – «Нефтехимику» по буллитам. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
59сегодня, 19:29
КХЛ. «Локомотив» победил ЦСКА, СКА проиграл «Нефтехимику», «Автомобилист уступил «Северстали», «Спартак» – «Амуру»
351сегодня, 19:20
Судьи отменили два гола СКА в 3-м периоде после видеопросмотров. Но Короткий забил «Нефтехимику» на 59:27 и перевел игру в овертайм
9сегодня, 19:17Видео
Никитин о 9‑м месте ЦСКА: «Это неприемлемо, качество игры не позволяет стабильно действовать. В обоих матчах с «Локомотивом» счет по игре»
14сегодня, 18:59
Ротенберг о сотрудничестве с Кремлевым: «На Кубке Первого канала разыграем автомобиль среди зрителей. Начнем работу над строительством катка в Серпухове. Вместе победим! ❤️🙏🇷🇺»
11сегодня, 18:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о 0:2 от «Северстали»: «В 1-м периоде соперник был быстрее и отрезал нас – «Автомобилист» не был готов к этому. Тяжело перестроиться, хотя весь живот вратарю отбили в 3-м периоде»
45 минут назад
Козырев про 2:0 с «Автомобилистом» и три победы «Северстали» дома: «Доволен результатом, тем, как ребята играют на команду»
155 минут назад
Артюхин про Спронга в ЦСКА: «Хороший игрок, но может позволить себе вольности. Будет востребован среди топовых команд – подойдет тем, которые не играют в жесткий системный хоккей»
сегодня, 18:51
Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных. Вратарь «Каролины» пропускает 6-матчевую выездную серию
1сегодня, 17:18
Лажуа о бане в Петербурге: «Было классно, мы всей командой пошли, мне сказали, что она одна из лучших в России. Мне нравится в Омске, в РФ вообще отличные города»
1сегодня, 16:57
Депутат Журова про 4 игры Овечкина без голов: «Он еще будет блистать в НХЛ. Но многие в России хотели бы, чтобы он и в КХЛ поиграл, порадовал нас»
сегодня, 15:54
Ротенберг о ФХР и ГК «РОЛЬФ»: «Рады соглашению с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию хоккея»
сегодня, 15:35
«Хоккей – гордость России, наша «Красная машина», символ воли к победе и командной работы. Это наш вклад в воспитание сильного и здорового поколения». Кремлев о ГК «РОЛЬФ» и ФХР
сегодня, 15:25
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
сегодня, 14:21
Десятков об 1:6 с «Адмиралом»: «Ладе» слишком тяжело даются голы. Результат предопределила игра спецбригад»
сегодня, 13:26