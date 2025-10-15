Судьи отменили два гола СКА в 3-м периоде после видеопросмотров. Но Короткий забил «Нефтехимику» на 59:27 и перевел игру в овертайм

Судьи не засчитали две шайбы СКА в матче с «Нефтехимиком».

Клуб из Санкт-Петербурга дома принимает нижнекамцев в рамках FONBET КХЛ (2:2, буллиты).

На отметке 52:59 Валентин Зыков после броска Тревора Мерфи активно работал на добивании – счет стал 2:1. Арбитр засчитал взятие ворот.

Однако судья видеопросмотров инициировал проверку на предмет пересечения шайбой линии ворот. В итоге рефери Сергей Юдаков решил, что гола не было.

На отметке 59:11 Тревор Мерфи забил, сделав счет 2:2. Однако судья видеопросмотров снова инициировал проверку – на предмет игры высоко поднятой клюшкой. В итоге Сергей Морозов зафиксировал фол, шайбу отменили.

Однако СКА все же смог сравнять счет и перевести игру в овертайм – Матвей Короткий забил, когда на табло было 59:27.

